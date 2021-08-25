Партия «Слуга народа» в Кривом Роге заявила, что секретарь Криворожского горсовета Александр Котляр ушел с должности, не уведомив фракцию и не согласовав с ней позицию. Об этом 25 августа сообщается на странице партии в Кривом Роге в Facebook

«Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством. Это решение не обсуждалось ни с депутатской фракцией политической партии «Слуги народа» в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организацией партии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, «предав принципы политической силы и президента Украины Владимира Зеленского». При этом, по мнению партии, он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок.

Исполнять обязанности главы Кривого Рога будет экс-мэр Вилкул © luganews.com Константина Павлова.

Исполняющим обязанности секретаря был избран Юрий Вилкул.

15 августа стало известно о том, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден со смертельным огнестрельным ранением у себя дома.