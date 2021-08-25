«Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством. Это решение не обсуждалось ни с депутатской фракцией политической партии «Слуги народа» в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организацией партии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, «предав принципы политической силы и президента Украины Владимира Зеленского». При этом, по мнению партии, он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок.
Ранее сообщалось, что Котляр, избранный от «Слуги народа», сложил с себя полномочия. За соответствующее решение проголосовали 33 депутата. Свое решение он пояснил желанием отвести от себя подозрения в заинтересованности в смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова.
Исполняющим обязанности секретаря был избран Юрий Вилкул.
15 августа стало известно о том, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден со смертельным огнестрельным ранением у себя дома.