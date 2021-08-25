Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое увлечение арбузами, которые он выращивает на приусадебном участке. Об этом 25 августа сообщает belta.by

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«Арбузы — это не потому, что пиар какой-то. Это эксперименты. Я начинал с одного голландского сорта. Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой», — заметил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что аналогичным образом высевает и другие сельскохозяйственные культуры, в частности — картофель, рапс и травы, а также разводит коров, дающих «самое чистое молоко».

«То есть я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей — это вопрос номер один», — заключил он.

На днях Лукашенко признался чиновникам в желании «несколько лет пожить нормальной жизнью». Он заявил, что готов «отойти на запасные позиции» в управлении государством, чтобы иметь возможность «подключиться», если «кто-то дрогнет».