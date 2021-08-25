Украинская сторона в гуманитарной подгруппе в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по разрешению конфликта в Донбассе сорвала видеоконференцию, заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Дарья Морозова. Ее слова приводит Донецкое агентство новостей 25 августа

Украина ранее отказалась от очных встреч в Минске в рамках ТКГ, а президент Владимир Зеленский заявлял, что подписанные Киевом минские соглашения по урегулированию конфликта, утвержденные Советом безопасности ООН, необходимо пересмотреть.

«Представители украинской делегации сорвали первое после длительного летнего перерыва заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам. В результате обсуждение таких важных гуманитарных тем, как обмен удерживаемыми лицами, поиск пропавших без вести и работа КПВВ, просто не состоялось», — отметила Морозова.

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В своем Telegram украинская делегация, объясняя свой демарш заявила, что российские коллеги менее чем за сутки до начала заседания сообщили о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной на Украине за терроризм, назвав это «сознательной попыткой сорвать консультации».

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Ее жертвами, по данным ООН, стали более 11 тыс. человек.

Киевский режим откровенно отказывается от мирного урегулирования конфликта, не выполняет подписанные им договоренности в рамках минского процесса и «нормандской четверки», пытаясь переложить вину за собственные действия на Москву.