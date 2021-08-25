Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили 24 августа опубликовал в Facebook ролик с советским и грузинским актером и певцом Вахтангом Кикабидзе

Зеленский приехал в Грузию и позвонил Кикабидзе © РИА Новости, Рухкян / Перейти в фотобанк

«Вчера вечером, по его признанию, первый раз в жизни, у меня дома после нескольких бокалов вина из погреба Саакашвили великий Буба Кикабидзе, которого президент Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого и который собрал самые бурные аплодисменты людей на Крещатике, спел в караоке. Так мы завершили отмечать День независимости Украины у меня в Лесниках», — рассказал Саакашвили.

Накануне Вахтанг Кикабидзе получил от президента Украины Владимира Зеленского Орден князя Ярослава Мудрого.

Ранее в интервью Дмитрию Гордону Кикабидзе рассказал, что давно знаком с семьей Михаила Саакашвили, общается с политиком и следит за его карьерой. На парламентских выборах в Грузии в октябре 2020 года Кикабидзе возглавлял список партии Саакашвили «Единое национальное движение». Партия не признала итоги голосования и бойкотировала парламент, но в июне 2021 года возобновила участие в его работе.