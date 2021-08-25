«Выполнение рейсов в Киев, Львов, Одессу и Харьков было приостановлено до 31 августа, однако теперь дата перенесена снова — до конца сентября», — говорится в материале.
Украина в конце мая после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска прекратила полеты в Белоруссию и запретила транзитные полеты белорусских самолетов. «Белавиа» в ответ на это приостановила полеты на Украину.
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Однако информация о минировании не подтвердилась. После посадки сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали находившихся на его борту основателя, признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и летевшую вместе с ним гражданку России Софию Сапегу, им предъявили обвинение о разжигании розни.