Приостановка рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» на Украину продлена еще на месяц до 30 сентября. Об этом 25 августа сообщает Sputnik

«Что положено Юпитеру, не положено быку»: глава МИД Белоруссии о санкциях к «Белавиа» © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк материале.

Украина в конце мая после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска прекратила полеты в Белоруссию и запретила транзитные полеты белорусских самолетов. «Белавиа» в ответ на это приостановила полеты на Украину.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Однако информация о минировании не подтвердилась. После посадки сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали находившихся на его борту основателя, признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и летевшую вместе с ним гражданку России Софию Сапегу, им предъявили обвинение о разжигании розни.