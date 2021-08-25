Президент Украины Владимир Зеленский с помощью «Крымской платформы» попытался показать украинским олигархам якобы свою значимость в глазах всего мира, чтобы они помогли ему избежать очередного Майдана осенью. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал на днях в интервью Sputnik

По мнению Ищенко, в политическом поле Украины Зеленский нестабилен. Понимая это, он старается избежать бунта националистов и столкновения с олигархическими деньгами, что может привести к «полумайданью». Затем, подчеркнул Ищенко, вероятнее время присоединится «разогретый тарифами народ и будет Майдан». Ющенко обозвал украинцев квазинацией © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк

«Ему необходимо укрепить свой авторитет в глазах хотя бы правящего класса, элиты и глазах олигархов. Поскольку украинских президентов легитимизирует Запад, он и попытался создать тусовочку — саммит «Крымская платформа» с западными лидерами. Мол, посмотрите, какой я влиятельный. Ко мне по свистку сейчас слетится весь мир и будет кричать нам всякие кричалки про Россию», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, идея Зеленского о поддержке мировыми лидерами провалилась, поскольку никто из влиятельных на Украину президентов так и не прибыл, включая американского лидера Джозефа Байдена, и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась от участия.

Ранее Ищенко заявил, что Зеленский может выгодно воспользоваться ситуацией со слухами о будущем президентстве Виталия Кличко и премьерстве Арсена Авакова, пока между ними идет негласная война, чтобы снизить в свою сторону градус напряжения среди населения и остаться в кресле лидера страны.