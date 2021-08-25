Подоляк считает, что 24 августа экс-президент «оказался абсолютным информационным аутсайдером и потому использовал даже столь нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку».
Подоляк отметил, что не видит причин, по которым Офису Владимира Зеленского нужно было бы устраивать такие провокации против Порошенко.
«Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка», — заявил он.
Также изданию сообщили, что правоохранители завели против подозреваемого 1999 года рождения уголовное дело за хулиганство. Перед инцидентом Порошенко принимал участие в марше участников гражданской войны в Донбассе, проходившем в Киеве в День независимости Украины.