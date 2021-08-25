Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подозрения лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко о том, что его облили зеленкой в центре Киева по заказу команды президента нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий. Его комментарий 25 августа обнародовала LIGA.net

Конфликт президентов: Зеленского обвинили в организации нападения на Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Подоляк отметил, что не видит причин, по которым Офису Владимира Зеленского нужно было бы устраивать такие провокации против Порошенко.

«Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка», — заявил он.

Также изданию сообщили, что правоохранители завели против подозреваемого 1999 года рождения уголовное дело за хулиганство. Перед инцидентом Порошенко принимал участие в марше участников гражданской войны в Донбассе, проходившем в Киеве в День независимости Украины.