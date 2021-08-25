«Я должен быть очень откровенным и без глубоких комментариев сказать. Украинцы до сих пор являются квазинацией. Многого из того, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации, у нас нет… Я бы сказал, что у нас во внутреннем измерении слабые национальные процессы. Я думаю, что это на сегодня наша главная беда», — заявил Ющенко.
При этом бывший глава государства отметил, что существует много вопросов, которые должны быть вынесены на повестку дня. Они относятся к формированию глубокого национального самосознания. От этого сила украинцев, по его словам, будет только набираться.
Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что главным врагом его страны является раздор среди украинцев и неспособность быть вместе в решающий момент.