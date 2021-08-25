Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что украинцам не хватает множества характерных признаков, чтобы называться здоровой и сильной нацией. Его слова прозвучали в интервью украинской журналистке Наталии Влащенко в День независимости страны

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При этом бывший глава государства отметил, что существует много вопросов, которые должны быть вынесены на повестку дня. Они относятся к формированию глубокого национального самосознания. От этого сила украинцев, по его словам, будет только набираться.

Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что главным врагом его страны является раздор среди украинцев и неспособность быть вместе в решающий момент.