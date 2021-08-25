Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил в среду иск компании-оператора «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, сообщил «Интерфакс» 25 августа

«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», — цитирует агентство комментарий компании.

«Северный поток - 2»: Начало сертификации первой нитки, в США назначили спецпосланника по проекту © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Компания отмечает, что подвергается незаконной дискриминации, так как все другие газопроводы для импорта газа в ЕС, в которые были вложены инвестиции до вступления в силу новых правил, получили право на исключение из правил.

«Отклонение заявки Nord Stream 2 об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС», — подчеркнули в Nord Stream 2 AG.

Юристы компании отметили, что на момент вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения.

Также в комментарии Nord Stream 2 AG обращается внимание на то, что компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в Газовую директиву ЕС.

«Отказ Федерального сетевого агентства 15 мая 2020 года на обращение Nord Stream 2 AG об исключении не учитывает фундаментальные принципы защиты инвестиций, допуская узкое толкование термина "завершено"», — подчеркнули в компании.

Nord Stream 2 AG по-прежнему считает, что «Северный поток-2» должен быть исключен из-под действия газовой директивы ЕС.

В компании также обратили внимание на то, что рассмотрение жалоб Nord Stream 2 AG на поправки в Европейском суде в соответствии с Договором к Энергетической хартии продолжается.