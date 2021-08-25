«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», — цитирует агентство комментарий компании.
В Nord Stream 2 AG напомнили, что 15 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство отклонило заявку компании на отступление от правил Газовой директивы ЕС, в которую в 2019 году были внесены поправки специально для того, чтобы оказать влияние на «Северный поток-2».
Компания отмечает, что подвергается незаконной дискриминации, так как все другие газопроводы для импорта газа в ЕС, в которые были вложены инвестиции до вступления в силу новых правил, получили право на исключение из правил.
«Отклонение заявки Nord Stream 2 об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС», — подчеркнули в Nord Stream 2 AG.
Юристы компании отметили, что на момент вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения.
Также в комментарии Nord Stream 2 AG обращается внимание на то, что компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в Газовую директиву ЕС.
«Отказ Федерального сетевого агентства 15 мая 2020 года на обращение Nord Stream 2 AG об исключении не учитывает фундаментальные принципы защиты инвестиций, допуская узкое толкование термина "завершено"», — подчеркнули в компании.
Nord Stream 2 AG по-прежнему считает, что «Северный поток-2» должен быть исключен из-под действия газовой директивы ЕС.
В компании также обратили внимание на то, что рассмотрение жалоб Nord Stream 2 AG на поправки в Европейском суде в соответствии с Договором к Энергетической хартии продолжается.