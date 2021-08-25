Администрация госпредприятия Украины «Укрзализныця» заключила договор с немецкой Deutsche Bahn, согласно которому немцы могут взять в управление пассажирские перевозки. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба компании

Немцы не могут начать консультировать «Укрализныцю» из-за карантина — Криклий © Facebook Владислав Криклий

Отмечается, что речь идет о налаживании планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизации закупок и обновлении подвижного состава. Немецкая компания должна помочь отделить пассажирские от грузовых перевозок и обеспечить эффективное управление.

На втором этапе «Укрзализныця» планирует привлечь в команду менеджеров по Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» заключила договор с Deutsche Bahn Engineering & Consulting, которая будет консультировать УЗ по подготовке инвестплана для формирования новой системы энергоменеджмента. Для этого ЕБРР предоставил 370 тысяч евро в виде гранта.