«Укрзализныця» и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. В случае успешного сотрудничества уже в 2022 году немцы могут взять в управление эти перевозки.
Отмечается, что речь идет о налаживании планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизации закупок и обновлении подвижного состава. Немецкая компания должна помочь отделить пассажирские от грузовых перевозок и обеспечить эффективное управление.
На втором этапе «Укрзализныця» планирует привлечь в команду менеджеров по Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году.
Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» заключила договор с Deutsche Bahn Engineering & Consulting, которая будет консультировать УЗ по подготовке инвестплана для формирования новой системы энергоменеджмента. Для этого ЕБРР предоставил 370 тысяч евро в виде гранта.