Секретарем горсовета Кривого Рога избран бывший мэр города Юрий Вилкул. Об этом сообщает 25 августа Telegram-канал Klymenko Time

«За» проголосовало 32 депутата, в зале был 51 депутат (всего 54). "Слуги" просто не брали бюллетени», — отмечается в сообщении.

(Само)убийство на родине Зеленского: все странности гибели мэра Кривого Рога © Facebook, Константин Павлов

Ранее мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым от огнестрельного ранения в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Следствие рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием, а также доведения до самоубийства.

СМИ предполагают, что причиной случившегося могли стать махинации с тендерами, которые контролировались бывшим мэром города Юрием Вилкулом и его сыном Александром.