«За» проголосовало 32 депутата, в зале был 51 депутат (всего 54). "Слуги" просто не брали бюллетени», — отмечается в сообщении.
Кроме того, депутаты горсовета Кривого Рога приняли обращение к Верховной Раде о назначении досрочных выборов.
Ранее мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым от огнестрельного ранения в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Следствие рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием, а также доведения до самоубийства.
СМИ предполагают, что причиной случившегося могли стать махинации с тендерами, которые контролировались бывшим мэром города Юрием Вилкулом и его сыном Александром.