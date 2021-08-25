В Паралимпийском комитете России (ПКР) опровергли скандал на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио из-за руководства украинской делегации. Об этом сообщил РИА Спорт 24 августа

Россиянка Ласицкене высказалась о ситуации с украинской легкоатлеткой Магучих © REUTERS, Dylan Martinez Дмитрий Губерниев в эфире «Матч-ТВ» рассказал о странном случае на церемонии открытия Паралимпийских игр.

По его словам, когда после парада на открытии Паралимпиады спортсмены из сборной Украины оказались рядом с российскими спортсменами, руководство Паралимпийского комитета Украины приказало спортсменам уходить с церемонии, чтобы не находиться рядом с представителями России.

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков заявил, что не все украинские атлеты покинули стадион.

«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с [главой Паралимпийского комитета Украины Валерием] Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают», — сказал Рожков.

Ранее на Украине разразился скандал из-за совместного фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Девушку затравили в соцсетях «патриоты», вызвали на разговор в Минобороны и заставили оправдываться за дружеский снимок с россиянкой.