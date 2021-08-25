Украине необходимо еще как минимум 20 лет работы для готовности к членству в Европейском cоюзе. Об этом 25 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала в интервью «Европейской правде»

«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности… Все три страны (Украина, Молдавия, Грузия. — Ред.) имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», — подчеркнула Кальюлайд.

Финский эксперт объяснил, почему Украина не может стать членом НАТО и ЕС © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Ранее посол Словакии на Украине Марек Шафин рассказал, что сделала Словакия за свои почти 28 лет независимости, чтобы стать членом НАТО и ЕС, и чего не удалось Украине.