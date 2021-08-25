«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности… Все три страны (Украина, Молдавия, Грузия. — Ред.) имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», — подчеркнула Кальюлайд.
При этом президент выступила за расширение списка членов Евросоюза. По ее словам, нужно либо предложить Украине полноценное членство, либо создать новый формат для трех государств. По ее словам, Украине, Молдавии и Грузии на евроинтеграционном пути мог бы помочь некий промежуточный этап.
Ранее посол Словакии на Украине Марек Шафин рассказал, что сделала Словакия за свои почти 28 лет независимости, чтобы стать членом НАТО и ЕС, и чего не удалось Украине.