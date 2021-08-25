В официальной программе мероприятий было указано, что концерт бесплатный. Многие зрители приехали на него издалека. Однако охранники потребовали у людей специальные пригласительные.
«Ганьба!» — выкрикивали не попавшие на концерт украинцы.
Выступление посетили множество гостей из власти, среди которых — президент Владимир Зеленский, а также генпрокурор Ирина Венедиктова. Журналисты видели на мероприятии даже экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, который должен находиться под ночным домашним арестом из-за дела о похищении бывшего руководителя ЧАО «Нефтегаздобыча» Олега Семинского.