Киевляне пришли на концерт итальянского тенора Андреа Бочелли ко Дню независимости 24 августа, но охрана отказалась пропускать зрителей, передает 44.ua

Концерт Green Grey на крыше ЦУМа в День независимости тоже отменен © Green Grey/Инстаграм

«Ганьба!» — выкрикивали не попавшие на концерт украинцы.

Выступление посетили множество гостей из власти, среди которых — президент Владимир Зеленский, а также генпрокурор Ирина Венедиктова. Журналисты видели на мероприятии даже экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, который должен находиться под ночным домашним арестом из-за дела о похищении бывшего руководителя ЧАО «Нефтегаздобыча» Олега Семинского.