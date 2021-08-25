Накануне Порошенко облили зеленкой во время марша националистов в центре Киева. Экс-президент и его сторонники обвиняют в организации нападения Владимира Зеленского.
«Наш источник сообщает, что Порошенко облил зеленкой человек "Боцмана" Коротких из Нацкорпуса. Коротких отомстил за то, что Порошенко решил финансировать крыло [официального лидера Нацкорпуса Андрея] Билецкого, а у него начались проблемы», — говорится в сообщении.
По данным «Страны», облил Порошенко зеленкой 21-летний житель города Козельца Черниговской области Илья Пустовгар.
В полиции Киева подтвердили задержание злоумышленника. Ведется следствие, полиция изучает контакты мужчины. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет ограничения свободы.