Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что выражение «аннексия Крыма», которое часто используется официальным Киевом, является неправильным определением происходящего. Об этом 25 августа он заявил в интервью «Украинской правде»

«Не соглашусь с определением. Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия — это же якобы навсегда, это "отрезали и съели". А вот оккупация — это совсем другое: это временно и мы свое вернем», — заявил Кучма.

Также он отметил, что якобы из-за аннексии можно будет расстраиваться, как из-за свершившегося факта, а «против оккупации надо бороться».

От шалманов к современным курортам: Как преобразился Южный берег Крыма © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Украина считает Крым своей территорией и надеется на возвращение полуострова, при этом подавляющее большинство жителей полуострова еще в 2014 году высказались за вхождение в состав РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.