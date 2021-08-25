«Не соглашусь с определением. Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия — это же якобы навсегда, это "отрезали и съели". А вот оккупация — это совсем другое: это временно и мы свое вернем», — заявил Кучма.
Также он отметил, что якобы из-за аннексии можно будет расстраиваться, как из-за свершившегося факта, а «против оккупации надо бороться».
Ранее Кучма обвинил украинцев, что они сами виноваты во всех своих бедах. Он заявил, что главным врагом его страны является раздор среди украинцев и неспособность быть вместе в решающий момент.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на возвращение полуострова, при этом подавляющее большинство жителей полуострова еще в 2014 году высказались за вхождение в состав РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.