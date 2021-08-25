Российский астролог Павел Глоба составил прогноз на грядущий 2022 год и назвал представителей зодиакального круга, для которых этот период времени станет удачным, пишет novyjgod.com

Астрологи назвали представителей зодиака, которым сентябрь сулит беду © CC0, Pixabay Овен, весь год ждут приятные неожиданности. С января по март они будут вынуждены переосмыслить свой образ жизни и определиться с новыми целями. В материальном плане все будет складываться хорошо, но не стоит торопиться тратить заработанное. К концу года накопления будут иметь ключевое значение для беззаботного будущего. В весенне-летний период Овны смогут реализовать себя в работе. Это может быть и открытие собственного бизнеса, и карьерный рост. У одиноких представителей знака может появиться шанс встретить родную душу.

Уже с января 2022 года Близнецы начнут пожинать плоды своей предыдущей работы. Для желающих сменить работу идеальным месяцем станет май. Для семейных представителей знака испытанием отношений на прочность может стать первое полугодие. На пути будет много соблазнов, но справиться с ними в одиночку не удастся.

Для людей, которые родились под созвездием Девы, следующий год будет благоприятным периодом для создания или укрепления семьи. Они будут купаться в любви. В работе придется немного потрудиться, но результат превзойдет все ожидания. С февраля по май возможны изменения в профессии, однако все они будут носить положительный характер.

Размеренную жизнь Весов в 2022 году ничто не побеспокоит, им будет сопутствовать удача, но те, кто проявит инициативу, добьются поставленных целей. Лучше обходить стороной авантюрные контракты и опасаться легких денег, так как существует вероятность быть обманутым. Летом возможна крупная прибыль, возможно, эти средства понадобятся в конце ноября.

Скорпионы смогут реализовать все задуманное. Настойчивость и упорство помогут получить повышение. Желательно обзавестись новыми знакомствами и не отказываться от путешествий.

Водолею не нужно будет прикладывать огромное количество усилий для достижения успеха в новых проектах. С января по март звезды обещают продвижение по карьерной лестнице, а весна пройдет в рабочей загрузке. К лету наступит передышка. Однако уже в сентябре в голову придут новые идеи.