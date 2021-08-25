Американский астролог и писательница Бренна Лилли рассказала о том, под какими знаками зодиака появляются на свет самые умные люди, передает StyleCaster

Украинский астролог назвал год, когда Украина войдет в НАТО © пресс-служба президента Украины Водолея, обожают блистать умом в компании. В них гармонично сочетаются упрямство и интеллект, Водолеи умеют сочувствовать и обладают развитой интуицией.

«Главное, не отталкивайте людей, пытаясь выпендриться знаниями», — посоветовала астролог.

Волевые представители знака Козерог не против взять на себя ответственность за многие ситуации и обосновать свои решения. Часто Козероги бывают мудрее своих лет, поэтому остальные обращаются к ним за советом и поддержкой.

Люди, которые появились на свет под знаком Девы, одарены сверхъестественной остротой ума. Несмотря на то, что они имеют репутацию невротиков, с точки зрения Бренны Лилли, это большое недоразумение. Их чрезмерная придирчивость и внимание к деталям — скорее преимущество.

«Вы практически все знаете о своем окружении, поведении людей и даже, если у вас хорошо развита интуиция, об их энергетике», — отметила эксперт по звездам.

У Дев отличная память и организаторские способности, но для развития этих качеств необходимо избегать стрессовых ситуаций.