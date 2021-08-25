Минобороны России задействовало четыре военно-транспортных самолета для эвакуации из Афганистана более 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом в среду сообщило министерство

«Танки не могли стрелять». Эксперт о том, почему в Афганистане так и не удалось построить нормальное государство © REUTERS, Stringer Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», — говорится в материале ведомства.

Там уточнили, что для осуществления эвакуации создана авиационная группировка из четырех самолетов, которые в кратчайшие сроки были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение «Талибан»*) объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

Накануне талибы назвали 31 августа «красной линией» для вывода войск США. Отмечалось, что США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана. Представитель радикального движения Сухейл Шахин добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ