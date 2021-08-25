Организаторам водной блокады Крыма, которых суд признает виновными в экоциде, не уйти от ответственности. Об этом заявил глава комитета по законодательству Госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, передает 25 августа РИА Новости

Генпрокуратура РФ оценила ущерб от водной блокады Крыма © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

По завершении расследования дело будет рассмотрено судом российской юрисдикции, объяснил он.

«Лица, которые подозреваемые, а затем станут обвиняемыми, по этому делу понесут заслуженное наказание по решению суда, а затем будет запущена юридическая процедура их привлечения к ответственности. Эти люди должны понимать, что это преступление не имеет срока давности», — заверил Трофимов.

Накануне СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала.