«Есть все процессуальные сроки. Сама доследственная проверка заняла четыре месяца. Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было еще возбуждения уголовного дела по статье "Экоцид"», — сказал Трофимов.
По завершении расследования дело будет рассмотрено судом российской юрисдикции, объяснил он.
«Лица, которые подозреваемые, а затем станут обвиняемыми, по этому делу понесут заслуженное наказание по решению суда, а затем будет запущена юридическая процедура их привлечения к ответственности. Эти люди должны понимать, что это преступление не имеет срока давности», — заверил Трофимов.
Накануне СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала.