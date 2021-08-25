Ученые американских Центров по контролю и профилактике заболеваний сравнили шансы госпитализации у привитых и непривитых от коронавируса, сообщил 24 августа портал Axios

Коронавирус унес жизни десятков украинцев за сутки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

При этом отмечается, что четверть всех случаев заражений в Лос-Анджелесе, которые были зафиксированы с 1 мая по 25 июля, пришлись на вакцинированных жителей США. Еще 71% зараженных не привились, а 3% граждан не успели закончить курс.

Полученные данные совпадают с другим исследованием, согласно которому эффективность вакцин сократилась из-за «дельта»-варианта коронавируса. В результате обследования медперсонала, работающего в красной зоне, выяснилось, что эффективность защиты препаратов сократилась до 66% вне зависимости от времени, когда проходила вакцинация.