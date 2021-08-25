Оказалось, что риск попасть в больницу у не вакцинированных пациентов в 29 раз выше, чем у вакцинированных. Кроме того, не получившие прививку имеют в пять раз большую вероятность заразиться коронавирусом, чем те, кто привился.
При этом отмечается, что четверть всех случаев заражений в Лос-Анджелесе, которые были зафиксированы с 1 мая по 25 июля, пришлись на вакцинированных жителей США. Еще 71% зараженных не привились, а 3% граждан не успели закончить курс.
Полученные данные совпадают с другим исследованием, согласно которому эффективность вакцин сократилась из-за «дельта»-варианта коронавируса. В результате обследования медперсонала, работающего в красной зоне, выяснилось, что эффективность защиты препаратов сократилась до 66% вне зависимости от времени, когда проходила вакцинация.