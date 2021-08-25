Бывший президент Украины Виктор Ющенко 24 августа заявил о «шокировавшей» его позиции канцлера Германии Ангелы Меркель касательно вступления страны в НАТО, которое обсуждалось на саммите в Бухаресте в 2008 году, передает «Украина 24»

Ющенко раскрыл состояние здоровья Кравчука Николя] Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог», — рассказал Ющенко.

По его словам, Меркель указала на то, что проект НАТО на тот момент разделяла только треть украинцев, и это останавливало западные страны в дальнейшей интеграции. В ответ Ющенко напомнил, что, когда он только стал президентом, интеграцию в НАТО поддерживали всего 14% жителей Украины. При этом, когда в альянс вступала Испания, за это выступали 17% ее граждан. Он также отметил, что Украина хотела получить лишь план действий по членству в НАТО.

«Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение», — заключил Ющенко.

В августе посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что обязательным условием для принятия Украины в состав НАТО является институциональная реформа в сфере обороны, однако власти страны пока не достигли прогресса в этом направлении.