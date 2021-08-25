Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
«Всё зависит от того, договорятся ли туркмены с талибами. Пока перспектив никаких. Участки разведаны, но стройка не ведётся. В афганских провинциях пролегает небольшой, но самый проблемный участок трубопровода», — уточнил эксперт.
Сможет ли руководство Туркмении договориться с Талибаном будет зависеть от того, сумеют ли талибы построить иерархию своей власти, потому что, судя по всему, они сами не ожидали, что власть так быстро попадёт в их руки, и у них нет никакого плана действий, подчеркнул Рыбин.
Мы видим множество сообщений о том, что пуштуны занялись местью по отношению к другим народам. Это не государственный подход. Если вы хотите создать единое государство в этой «многонациональной каше», должно быть что-то другое, заключил собеседник издания.
* — запрещённая в РФ террористическая организация
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