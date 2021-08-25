Судьба строящегося туркменского газопровода TAPI (из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию) зависит от того, договорятся ли туркмены с талибами. Пока перспектив никаких. Об этом рассказал обозреватель информационного агентства «Фергана» Александр Рыбин интервью изданию Украина.ру

Александр Рыбин: Пока уход США из Афганистана нанес ущерб только самим американцам © скриншот видео " Рабкор"

«Всё зависит от того, договорятся ли туркмены с талибами. Пока перспектив никаких. Участки разведаны, но стройка не ведётся. В афганских провинциях пролегает небольшой, но самый проблемный участок трубопровода», — уточнил эксперт.

Сможет ли руководство Туркмении договориться с Талибаном будет зависеть от того, сумеют ли талибы построить иерархию своей власти, потому что, судя по всему, они сами не ожидали, что власть так быстро попадёт в их руки, и у них нет никакого плана действий, подчеркнул Рыбин.

Мы видим множество сообщений о том, что пуштуны занялись местью по отношению к другим народам. Это не государственный подход. Если вы хотите создать единое государство в этой «многонациональной каше», должно быть что-то другое, заключил собеседник издания.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

Полностью интервью можно прочитать здесь.