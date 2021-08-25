Если радикализация таджикской молодежи, которая не помнит ужасов гражданской войны, будет усиливаться под воздействием событий в Афганистане, для дестабилизации Таджикистана не потребуется огромного количества стрелкового оружия. Об этом рассказал обозреватель информационного агентства «Фергана» Александр Рыбин интервью изданию Украина.ру

Александр Рыбин: Пока уход США из Афганистана нанес ущерб только самим американцам © скриншот видео " Рабкор"

Эксперт напомнил, что в Таджикистане неоднократно устраивали бунты в тюрьмах, и, по его мнению, там достаточно с ножами напасть на какой-нибудь пост милиции для того чтобы завладеть оружием.

«К примеру, в 2010 году один из последних непримиримых полевых командиров Мулло Абдулло, который долгое время болтался на севере Афганистана, зашёл в высокогорный район Таджикистана и пребывал там со своей группой около года. А их было всего несколько десятков человек», — подчеркнул Рыбин.

Для того чтобы дестабилизировать Таджикистан, не нужно каких-то невероятных усилий. А если появится очаг дестабилизации, то к нему сразу присоединятся те люди, которые сочтут себя сторонниками и последователями этой идеи, заключил собеседник издания.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

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