Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт напомнил, что в Таджикистане неоднократно устраивали бунты в тюрьмах, и, по его мнению, там достаточно с ножами напасть на какой-нибудь пост милиции для того чтобы завладеть оружием.
«К примеру, в 2010 году один из последних непримиримых полевых командиров Мулло Абдулло, который долгое время болтался на севере Афганистана, зашёл в высокогорный район Таджикистана и пребывал там со своей группой около года. А их было всего несколько десятков человек», — подчеркнул Рыбин.
Для того чтобы дестабилизировать Таджикистан, не нужно каких-то невероятных усилий. А если появится очаг дестабилизации, то к нему сразу присоединятся те люди, которые сочтут себя сторонниками и последователями этой идеи, заключил собеседник издания.
* — запрещённая в РФ террористическая организация
Полностью интервью можно прочитать здесь.