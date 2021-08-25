Пока неизвестно, будет ли нанесён ущерб России, Китаю и Ирану после вывода американских войск из Афганистана. Но явно, что для США падение Кабула создало гораздо больше проблем. Об этом рассказал обозреватель информационного агентства «Фергана» Александр Рыбин интервью изданию Украина.ру

Александр Рыбин: Пока уход США из Афганистана нанес ущерб только самим американцам © скриншот видео " Рабкор"

Эксперт отметил, что в этой ситуации у Китая меньше всего проблем, поскольку китайский бизнес был достаточно заметен в том же Кабуле, и они будут договариваться с талибами про дальнейшее инвестирование.

«Если говорить об Иране, то они добились того, что США ушли. На западе Афганистана проживает много шиитов, которые ездят в священный для них город Машхед на территории Ирана, у них очень плотные отношения», — указал Рыбин.

Мы пока не видим каких-то проблем, которые они доставили странам региона. Но для англосаксонской цивилизации, которую олицетворяет США, — это очень большой удар по их образу, он еще долго будет играть против них, заключил собеседник издания.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

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