Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт отметил, что в этой ситуации у Китая меньше всего проблем, поскольку китайский бизнес был достаточно заметен в том же Кабуле, и они будут договариваться с талибами про дальнейшее инвестирование.
«Если говорить об Иране, то они добились того, что США ушли. На западе Афганистана проживает много шиитов, которые ездят в священный для них город Машхед на территории Ирана, у них очень плотные отношения», — указал Рыбин.
Мы пока не видим каких-то проблем, которые они доставили странам региона. Но для англосаксонской цивилизации, которую олицетворяет США, — это очень большой удар по их образу, он еще долго будет играть против них, заключил собеседник издания.
* — запрещённая в РФ террористическая организация
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