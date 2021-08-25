Если говорить о позиции России в отношении Средней Азии после хаоса в Афганистане, то все будут решать деньги. Если Москва не готова содержать среднеазиатские режимы, к этому может быть готов Пекин. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева

С другой стороны, как бы крамольно это ни звучало, вряд ли российской элите нужна процветающая и технологически продвинутая Средняя Азия, считает эксперт.

«Зачем ей иметь под боком новых «тигров», вскормленных на китайских кредитах? Может быть, лучше все-таки традиционный ислам? Только не на территории самой России. Но это уже вопрос не внешней, а внутренней политики», — рассуждает Видеманн.

Собеседник издания добавил, что в любом случае после хаоса в Афганистане роль Китая в регионе может объективно усилиться — как союзника и финансового спонсора среднеазиатских светских режимов.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

Полностью интервью можно прочитать здесь.