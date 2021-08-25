Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
С другой стороны, как бы крамольно это ни звучало, вряд ли российской элите нужна процветающая и технологически продвинутая Средняя Азия, считает эксперт.
«Зачем ей иметь под боком новых «тигров», вскормленных на китайских кредитах? Может быть, лучше все-таки традиционный ислам? Только не на территории самой России. Но это уже вопрос не внешней, а внутренней политики», — рассуждает Видеманн.
Собеседник издания добавил, что в любом случае после хаоса в Афганистане роль Китая в регионе может объективно усилиться — как союзника и финансового спонсора среднеазиатских светских режимов.
* — запрещённая в РФ террористическая организация
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