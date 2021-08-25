Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт напомнил, что талибы, руководствуясь принципами пуштунского кодекса чести, не выдали американцам Бин Ладена, заплатив за это двадцатью годами партизанской войны с крупнейшей военной державой мира и ее союзниками.
«Не думаю, что они так просто прогнутся под Пекин. При этом роль Китая в регионе может объективно усилиться — как союзника и финансового спонсора среднеазиатских светских режимов», — рассуждает Видеманн.
Что касается будущего Пакистана, то на афганских талибов вряд ли Исламабад сможет существенно повлиять, а местные «студенты» вполне готовы укрепиться в пакистанском Кашмире и вообще объявить о независимости, заключил собеседник издания.
* — запрещённая в РФ террористическая организация
Полностью интервью можно прочитать здесь.