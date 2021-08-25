Китай сам неслабо «угнетает» уйгурских мусульман, смотрящих с надеждой на успех их афганских соседей в противостоянии силам внешнего империализма (в случае уйгуров — Китая). Допустит ли «Талибан»* существование на своей территории баз уйгурских боевиков — вопрос открытый, рассказал живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн в интервью Украина.ру

Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева

Эксперт напомнил, что талибы, руководствуясь принципами пуштунского кодекса чести, не выдали американцам Бин Ладена, заплатив за это двадцатью годами партизанской войны с крупнейшей военной державой мира и ее союзниками.

«Не думаю, что они так просто прогнутся под Пекин. При этом роль Китая в регионе может объективно усилиться — как союзника и финансового спонсора среднеазиатских светских режимов», — рассуждает Видеманн.

Что касается будущего Пакистана, то на афганских талибов вряд ли Исламабад сможет существенно повлиять, а местные «студенты» вполне готовы укрепиться в пакистанском Кашмире и вообще объявить о независимости, заключил собеседник издания.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

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