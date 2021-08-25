В этой теме особый интерес вызывает вопрос маршрутов, по которым беженцы двинутся в Европу: выберут ли он традиционный турецкий путь или же в дополнение к нему используют белорусские ворота, только что открытые Лукашенко, задается вопросом эксперт.
«Вопрос новых беженцев, безусловно, возбудит в Европе новые напряжения — и политические, и общественные, и финансовые. Вероятно, усилятся антиамериканские настроения в целом: это же Вашингтон всех подставил!», — указал Видеманн.
При этом будет нарастать перевод стрелок на Россию, «пользующуюся случаем» разрушить западную солидарность, добавил публицист.
Это такой истериозис — состояние, когда любое из принимаемых решений лишь усугубляет нервно-психический кризис, заключил собеседник издания.
* — запрещённая в РФ террористическая организация
Полностью интервью можно прочитать здесь.