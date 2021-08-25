Какой-то поток беженцев в Европу из Афганистана будет. В Афганистане были не только американцы, но и армии других стран, включая членов НАТО, так что моральной ответственности европейцев, допустивших прорыв «Талибана»* к власти, никто не отменял. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева

«Вопрос новых беженцев, безусловно, возбудит в Европе новые напряжения — и политические, и общественные, и финансовые. Вероятно, усилятся антиамериканские настроения в целом: это же Вашингтон всех подставил!», — указал Видеманн.

При этом будет нарастать перевод стрелок на Россию, «пользующуюся случаем» разрушить западную солидарность, добавил публицист.

Это такой истериозис — состояние, когда любое из принимаемых решений лишь усугубляет нервно-психический кризис, заключил собеседник издания.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

Полностью интервью можно прочитать здесь.