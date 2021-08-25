Украинский политик и блогер Анатолий Шарий назвал самым подлым в ситуации с санкциями против него тот факт, что они также затронули маму его супруги, которая является аполитичным человеком. Он заявил об этом в интервью изданию Украина.ру

Блогер Шарий о санкциях Зеленского против него и конфликте с Гужвой © Facebook, Анатолий Шарий Андрея Деркача, журналистов Игоря Гужвы и Анатолия Шария, а также ряда СМИ и граждан РФ.

«Зеленский пробил, что у меня нет обоих родителей, поэтому его люди нашли маму Оли. Ну как назвать такого человека? Только мразью. Назвать без злости. Зеленский слабый, глупый человек, который идет к своему закономерному концу», — категоричен эксперт.

Шарий подчеркнул, что Зеленский закончит свои дни, скорее всего, как Муссолини «со своей шлюхой» Кларой Петаччи в Милане в 1945 году, поэтому не стоит на него обижаться.

Собеседник издания добавил, что Партия Шария не занимается вообще никакой незаконной и антиукраинской деятельностью, быть оппозиционером действующей власти не значит быть против Украины.

Полностью интервью можно прочитать здесь.