Ранее СНБО одобрил введение санкций против депутата Рады Украины Андрея Деркача, журналистов Игоря Гужвы и Анатолия Шария, а также ряда СМИ и граждан РФ.
«Зеленский пробил, что у меня нет обоих родителей, поэтому его люди нашли маму Оли. Ну как назвать такого человека? Только мразью. Назвать без злости. Зеленский слабый, глупый человек, который идет к своему закономерному концу», — категоричен эксперт.
Шарий подчеркнул, что Зеленский закончит свои дни, скорее всего, как Муссолини «со своей шлюхой» Кларой Петаччи в Милане в 1945 году, поэтому не стоит на него обижаться.
Собеседник издания добавил, что Партия Шария не занимается вообще никакой незаконной и антиукраинской деятельностью, быть оппозиционером действующей власти не значит быть против Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.