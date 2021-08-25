Украинский политик и блогер Анатолий Шарий пообещал власти Украины во главе с Владимиром Зеленским тяжелейшие последствия, если они попытаются заблокировать вещание его канала на территории Украины. Он заявил об этом в интервью изданию Украина.ру

Блогер Шарий о санкциях Зеленского против него и конфликте с Гужвой © Facebook, Анатолий Шарий Андрея Деркача, журналистов Игоря Гужвы и Анатолия Шария, а также ряда СМИ и граждан РФ.

«Учитывая то, что я постоянный резидент Евросоюза, если они только попытаются заблокировать вещание моего канала на территории Украины, я Зеленскому покажу нахрен, что такое настоящий Армагеддец. Я им устрою Сталинградскую битву и покажу, что могут мои юристы и как мы их всех отымеем», — категоричен эксперт.

Шарий добавил, что его жене Ольге на санкции тоже наплевать, поскольку она давно не живет в Украине, у она готова «подарить Зеленскому» счет на сумму около двух тысяч долларов.

Самое же гнусное в этой ситуации то, добавил собеседник издания, что власть Зеленского ввела санкции против мамы ее жены, которая вообще аполитичный человек.

Полностью интервью можно прочитать здесь.