Украинский политик и блогер Анатолий Шарий считает, что электорат президента Украины Владимира Зеленского и правящей партии «Слуга народа» уходит к его «партии Шария». Он заявил об этом в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren Андрея Деркача, журналистов Игоря Гужвы и Анатолия Шария, а также ряда СМИ и граждан РФ.

Эксперт подчеркнул, что чем больше украинская власть рассказывает о том, что какой он ничтожный и ни на что не влияет, но при этом вводят санкции относительно его, его жены и ее мамы.

«Офис президента на прошлой неделе устроил спланированную атаку на меня и на мою партию. К атаке была привлечена Страна.UA. Зе-команда искренне полагала, что это будет ледокол, который уж точно пробьет брешь в стене. В рамках этой кампании они постоянно рассказывали о том, что Партия Шария не рабочая, что наши депутаты не рабочие, все у нас разваливается и т.д», — указал Шарий.

Что касается конкретных последствий этих санкций, добавил собеседник издания, то он не сможет на своем судне заплывать в территориальные воды Украины, не сможет пользоваться своими счетами на территории Украины, которых у него и так нет, не сможет совершать покупки на территории Украины, которых не совершает и не сможет брать лицензии, которых и так не берет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.