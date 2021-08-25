Украинский политик и блогер Анатолий Шарий считает, что президент Украины Владимир Зеленский ввел против него санкции, чтобы насолить ему и показать свою силу. Он заявил об этом в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren Андрея Деркача, журналистов Игоря Гужвы и Анатолия Шария, а также ряда СМИ и граждан РФ.

Эксперт уточнил, что Зеленский прямо на заседании СНБО предложил против него ввести санкции, хотя в повестке заседания, которая была определена заранее, его не было вообще.

«Среди участников заседания только Разумков оказался вменяемым — он не голосовал за санкции. Зеленский предложил, а у Баканова сразу же были готовы какие-то документы СБУ по мне. Но при этом в документах вообще не было никакой конкретики, как всегда. Там я назван был пропагандистом… Это какой-то бред, потому что я не являюсь преступником, я не совершал никаких преступлений», — подчеркнул Шарий.

Что касается попадания в санкционный список Гужвы, то это операция прикрытия. Так как он и его коллектив понесли колоссальные репутационные потери из-за их «тупого наезда на меня», который был осуществлен на неделе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.