Используя своё право, записанное коммунистами в Конституцию СССР, эти республики отделялись и объявляли день Независимости от Москвы государственным праздником, подчеркнул эксперт.
«Мы не могли и не должны были подавлять эти устремления и действия силой: любая попытка вооружённого насилия вела к неизбежной национальной катастрофе. Как недавно написал в своём историческом труде президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Россия признала все возникшие после распада СССР геополитические реальности и не оспаривает их», — уточнил Станкевич.
Но Россия ни в коем случае не может допустить, чтобы с территории её независимых соседей для неё исходила явная и смертельная угроза. Такого не позволит ни одна великая держава, добавил специалист.
Отказ соседей России от создания такой угрозы — обязательное и совсем не обременительное условие, даже гарантия сохранения независимости. Более прочная гарантия, чем любые меморандумы и альянсы, заключил собеседник издания.
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