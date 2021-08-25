Россия никогда не провозглашала «независимость», никогда никого от себя не отделяла и не гнала прочь. Зато 14 бывших советских республик, вопреки уговорам и чуть ли не мольбам Москвы, провозглашали свою независимость именно от России. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Мы не могли и не должны были подавлять эти устремления и действия силой: любая попытка вооружённого насилия вела к неизбежной национальной катастрофе. Как недавно написал в своём историческом труде президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Россия признала все возникшие после распада СССР геополитические реальности и не оспаривает их», — уточнил Станкевич.

Но Россия ни в коем случае не может допустить, чтобы с территории её независимых соседей для неё исходила явная и смертельная угроза. Такого не позволит ни одна великая держава, добавил специалист.

Отказ соседей России от создания такой угрозы — обязательное и совсем не обременительное условие, даже гарантия сохранения независимости. Более прочная гарантия, чем любые меморандумы и альянсы, заключил собеседник издания.

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