Сергей Станкевич: кто он
Сергей Станкевич: кто он
© РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк
Эксперт отметил, что нынешний режим в Киеве вроде намерен был обратить страну к реальности, но потом зачем-то пошёл по проторенной дороге проигравших предшественников.

«Президент Зеленский прекрасно знает, чем кончается этот фильм, он смотрел его пять раз. Но почему-то думает, что при шестом просмотре фильм закончится иначе», — категоричен Станкевич.

Кремлю, да и всем гражданам России не всё равно, какие слова прозвучат в адрес России и какие символические действия произойдут в день независимости Украины. Не хотелось бы наблюдать нагнетания вражды и ненависти, особенно на политическом уровне, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 