Эксперт отметил, что нынешний режим в Киеве вроде намерен был обратить страну к реальности, но потом зачем-то пошёл по проторенной дороге проигравших предшественников.
«Президент Зеленский прекрасно знает, чем кончается этот фильм, он смотрел его пять раз. Но почему-то думает, что при шестом просмотре фильм закончится иначе», — категоричен Станкевич.
Кремлю, да и всем гражданам России не всё равно, какие слова прозвучат в адрес России и какие символические действия произойдут в день независимости Украины. Не хотелось бы наблюдать нагнетания вражды и ненависти, особенно на политическом уровне, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.