На Украине сегодня происходит то, из-за чего потерпели крах коммунистические режимы. Каждая новая власть предлагает свою обновлённую версию фантазийного будущего, терпит поражение и уходит под крики «банду геть». Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Президент Зеленский прекрасно знает, чем кончается этот фильм, он смотрел его пять раз. Но почему-то думает, что при шестом просмотре фильм закончится иначе», — категоричен Станкевич.

Кремлю, да и всем гражданам России не всё равно, какие слова прозвучат в адрес России и какие символические действия произойдут в день независимости Украины. Не хотелось бы наблюдать нагнетания вражды и ненависти, особенно на политическом уровне, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.