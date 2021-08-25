Независимость Украины проявляется во флаге, гербе, гимне и валюте, а также в независимости от реальности и способности большинства населения жить фантазиями и мечтами, не признавая реальность, данную в ежедневных ощущениях. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Собственно, из-за этого коммунистические режимы и рухнули: они на словах рисовали и вдалбливали народу одну картину, а люди на деле видели другую. Теперь нечто подобное пытаются раз за разом повторить политические группировки, приходящие к власти в Украине. Каждая новая власть предлагает свою обновлённую версию фантазийного будущего, терпит поражение и уходит под крики «банду геть»», — категоричен Станкевич.

По его мнению, нынешний режим в Киеве вроде намерен был обратить страну к реальности, но потом зачем-то пошёл по проторенной дороге проигравших предшественников.

Президент Владимир Зеленский прекрасно знает, чем кончается этот фильм, он смотрел его пять раз. Но почему-то думает, что при шестом просмотре фильм закончится иначе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.