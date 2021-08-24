Ранее в этот день Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в так называемом «Марше защитников Украины» вместе с бывшими членами незаконных вооруженных формирований, воевавших в гражданской войне в Донбассе.
«Апофеозом низости Банковой стал провокатор, который во время Марша ветеранов и волонтеров бросил в пятого президента зеленку. Через секунду после инцидента об этом написали ТГ-каналы Банковой, радостно разместив фото и видео засланных казачков», — написала Геращенко.
По ее словам, «Зеленский в своей ненависти к пятому президенту не пригласил его ни на какие торжества». Она также заявила, что Зеленский «четыре раза откосил от армии».
Облитый зеленкой Порошенко позднее продолжил участие в мероприятиях, посвященных дню независимости Украины.