Нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский причастен к нападению на своего предшественника на посту Петра Порошенко, написала депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook 24 августа

Ранее в этот день Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в так называемом «Марше защитников Украины» вместе с бывшими членами незаконных вооруженных формирований, воевавших в гражданской войне в Донбассе.

«Апофеозом низости Банковой стал провокатор, который во время Марша ветеранов и волонтеров бросил в пятого президента зеленку. Через секунду после инцидента об этом написали ТГ-каналы Банковой, радостно разместив фото и видео засланных казачков», — написала Геращенко.

По ее словам, «Зеленский в своей ненависти к пятому президенту не пригласил его ни на какие торжества». Она также заявила, что Зеленский «четыре раза откосил от армии».

Облитый зеленкой Порошенко позднее продолжил участие в мероприятиях, посвященных дню независимости Украины.