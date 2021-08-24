Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) открыл уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом сообщает РИА Новости 24 августа со ссылкой на заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% водоснабжения Крыма, однако 26 апреля 2014 года подача воды Днепра по каналу прекратилась.

«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид)», — приводит агентство слова Петренко.

Следствием установлено, что после вхождения Республики Крым в состав России неустановленные лица, находящиеся на Украине и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала, уточнила она.

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Как отмечал глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, блокировка подачи воды Днепра в Крым — это коллективное наказание крымчан за их политическую позицию.