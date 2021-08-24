Украина станет действительно независимой страной не раньше, чем в стране наступит устойчивый мир, сказал сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко. Его заявление опубликовано на официальном сайте ОПЗЖ 24 августа, в 30-й День независимости Украины

Политик отметил, что этот юбилей страна встречает не с достижениями, а с потерями, главная из которых — война.

«Нужно сосредоточить все усилия, чтобы вернуть мир в Украину. Деиндустриализация, сокращение рабочих мест и потеря традиционных рынков, в первую очередь в странах СНГ — это тоже потери. И эти задачи нужно срочно решать», — заявил Бойко.

Скандалы, «Айдар» и «Джавелины». Чем запомнился парад на 30-летие независимости Украины © president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и его представители в Верховной Раде не могут справиться с многочисленными проблемами страны, среди которых и ухудшение экономической ситуации, подчеркнул Бойко.

«Независимой и свободной державой не может себя чувствовать страна, в которой идет война, растет бедность и процветает цензура», — констатировал депутат.

Он напомнил, что на выборах президента и парламента страны люди голосовали за прекращение войны, возрождение экономики, преодоление бедности, поскольку «именно это Зе-команда обещала избирателям на выборах».

Бойко считает, что если у команды Зеленского нет четкого понимания того, как выполнить собственные обещания, то она должна оставить власть.