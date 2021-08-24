Политик отметил, что этот юбилей страна встречает не с достижениями, а с потерями, главная из которых — война.
«Нужно сосредоточить все усилия, чтобы вернуть мир в Украину. Деиндустриализация, сокращение рабочих мест и потеря традиционных рынков, в первую очередь в странах СНГ — это тоже потери. И эти задачи нужно срочно решать», — заявил Бойко.
При этом нынешняя украинская власть вместо того, чтобы улучшать жизнь граждан строит диктатуру, вводит цензуру и закрывает неугодные СМИ, подчеркнул политик.
Президент Владимир Зеленский и его представители в Верховной Раде не могут справиться с многочисленными проблемами страны, среди которых и ухудшение экономической ситуации, подчеркнул Бойко.
«Независимой и свободной державой не может себя чувствовать страна, в которой идет война, растет бедность и процветает цензура», — констатировал депутат.
Он напомнил, что на выборах президента и парламента страны люди голосовали за прекращение войны, возрождение экономики, преодоление бедности, поскольку «именно это Зе-команда обещала избирателям на выборах».
Бойко считает, что если у команды Зеленского нет четкого понимания того, как выполнить собственные обещания, то она должна оставить власть.