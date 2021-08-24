24 августа в Киеве прошел речной парад на Днепре. На нем были представлены водная техника Военно-Морских Сил и Морских сил Государственной пограничной службы

Убийцы детей Донбасса прошли маршем в Киеве - видео © кадр из видео Украина.ру

Сухопутный военный парад по случаю 30-летия независимости Украины состоялся 24 августа на главной улице Киева — Крещатике.

По Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде, по данным Минобороны, приняли участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и другой техники, в том числе из стран НАТО.