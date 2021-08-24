Россия не видит для себя возможности участия в саммите «Крымская платформа» ввиду его циничной антироссийской направленности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова 24 августа. Ее официальный комментарий опубликовал сайт министерства иностранных дел

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию на саммит крымской платформы при условии, что Москва «вернет Крым» киевскому режиму.

«В итоговой декларации "саммита" содержится призыв к Российской Федерации "приобщаться" к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности», — подчеркнула Захарова.

«Крымская платформа»: новый конфуз Украины © president.gov.ua Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Крымская платформа» — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.