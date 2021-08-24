Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию на саммит крымской платформы при условии, что Москва «вернет Крым» киевскому режиму.
«В итоговой декларации "саммита" содержится призыв к Российской Федерации "приобщаться" к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности», — подчеркнула Захарова.
Саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве 23 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Крымская платформа» — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.