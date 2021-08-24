Хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской атомной электростанции официально начало свою работу 24 августа, в День независимости Украины, сообщило интернет-издание «Информатор» пресс-служба ЧАЭС

Ранее западные СМИ сообщали, что указанный ядерный могильник будет принимать не только украинское, но и американское отработанное ядерное топливо.

Чернобыльская АЭС получила лицензию на осуществление деятельности по переработке и хранению радиоактивных отходов 20 августа.

«Эта лицензия обеспечит регулирующий контроль как текущей эксплуатации комплекса, так и дальнейшего преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную зону», — рассказали в пресс-службе ЧАЭС.

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Французское издание AgoraVox со ссылкой на источник, близкий к проекту сообщало, что одним из условий получения кредита на строительство объекта в размере $400 млн от Bank of America Merrill Lynch стало соглашение о хранении отработанного топлива американских электростанций на Украине.