Ранее западные СМИ сообщали, что указанный ядерный могильник будет принимать не только украинское, но и американское отработанное ядерное топливо.
Чернобыльская АЭС получила лицензию на осуществление деятельности по переработке и хранению радиоактивных отходов 20 августа.
«Эта лицензия обеспечит регулирующий контроль как текущей эксплуатации комплекса, так и дальнейшего преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную зону», — рассказали в пресс-службе ЧАЭС.
Первые ядерные отходы прибудут в хранилище в ближайшие месяцы. Как известно, его построила американская компания Holtec International.
Французское издание AgoraVox со ссылкой на источник, близкий к проекту сообщало, что одним из условий получения кредита на строительство объекта в размере $400 млн от Bank of America Merrill Lynch стало соглашение о хранении отработанного топлива американских электростанций на Украине.