Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о принятии в качестве символа государства Большого герба Украины. Об этом сообщается 24 августа на сайте Рады

Будут грабить: зачем власти представили большой герб Украины? © Facebook, Александр Ткаченко

За проголосовали 257 депутатов при 226 необходимых.

Как сообщают СМИ, голосование проходило под крики «Позор». Противники герба указывают, что Украине достаточно трезубца, а новый герб — пережиток монархии.

От голосования по утверждению проекта герба отказались партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В случае окончательного принятия закона о гербе он появится на официальных символах президента Украины, фасадах административных зданий и денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.