Законопроект был зарегистрирован под номером 5712. Им предлагается установить описание большого Государственного Герба Украины и определить порядок его использования.
За проголосовали 257 депутатов при 226 необходимых.
Как сообщают СМИ, голосование проходило под крики «Позор». Противники герба указывают, что Украине достаточно трезубца, а новый герб — пережиток монархии.
От голосования по утверждению проекта герба отказались партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В случае окончательного принятия закона о гербе он появится на официальных символах президента Украины, фасадах административных зданий и денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.