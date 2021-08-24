Во вторник, 24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. После завершения официального парада, на улицы Киева на свою акцию вышли националисты и бывшие участники боевых действий в Донбассе. Одну из колонн возглавил Порошенко со своими соратниками.
В какой-то момент, пишут СМИ, на экс-президента было совершено нападение, его облили зеленкой. Произошло это возле станции метро «Крещатик», когда Порошенко направлялся к зданию правительства страны.
На ролике видно, что зеленка попала ему на левый глаз. Судя по видео, Порошенко уехал на патрульной машине полиции писать заявление. Кто совершил нападение пока неизвестно.