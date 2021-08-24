Бывший президент Украины Петр Порошенко подвергся нападению во время так называемого Марша защитников Украины. Видео, на котором видны последствия атаки опубликовали 24 августа украинские Telegram-каналы

«Не с Порошенко и не с Зеленского». Вассерман о том, когда начались все беды Украины © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В какой-то момент, пишут СМИ, на экс-президента было совершено нападение, его облили зеленкой. Произошло это возле станции метро «Крещатик», когда Порошенко направлялся к зданию правительства страны.

На ролике видно, что зеленка попала ему на левый глаз. Судя по видео, Порошенко уехал на патрульной машине полиции писать заявление. Кто совершил нападение пока неизвестно.