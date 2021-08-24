В украинской власти нет места диктаторам и самодурам, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий на торжественном заседании парламента 24 августа, посвященном дню независимости Украины

Разумков хотя формально и состоит в команде президента Владимира Зеленского, неоднократно давал понять, что строит независимую политическую карьеру и намерен претендовать на пост президента Украины.

«На Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства, авторитарного или диктаторского типа», — подчеркнул Разумков.

В частности, он критиковал изменения в постановление парламента о назначении местных выборов и увольнение директора НАБУ Артёма Сытника.

Разумков принципиально общался с электоратом востока Украины на русском языке, и подчёркивал, что в быту говорит по-русски, а также не поддержал введение санкций против оппозиционных телеканалов.

При этом он заявляет, что пока не собирается уходить в отставку, по крайней мере, пока того не пожелают его коллеги-парламентарии.

Между тем, для того, чтобы дистанцироваться от Зеленского и его команды нужен или мощный скандал, или заинтересованность сильных мира сего в продвижении Разумкова, отмечал политический обозреватель Игорь Петренко.