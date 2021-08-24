Сейчас очень трудно говорить о том, удастся ли талибам построить властную вертикаль в Афганистане. Талибы не ожидали, что они придут к власти так легко. Об этом рассказал обозреватель информационного агентства «Фергана» Александр Рыбин в интервью изданию Украина.ру

Александр Рыбин: Пока уход США из Афганистана нанес ущерб только самим американцам © скриншот видео " Рабкор"

Судя по их заявлениям о том, что они сформируют правительство в течение нескольких недель, у них нет никакого пошагового плана действий, подчеркнул эксперт.

«Красные кхмеры, к примеру, через три дня после захвата Пномпеня начали распределять людей на сельскохозяйственные работы. Они четко знали, что им нужно. Пока такой чёткости шагов у талибов я не вижу», — уточнил Рыбин.

Что касается идеологического противостояния с талибами, то вряд ли этому может противостоять идеология просвещённого консерватизма, так как сами талибы говорят о том, что они являются сторонниками исламских ценностей одновременно с сотрудничеством с иностранными инвесторами и компаниями, заключил собеседник издания.

* Запрещённая в РФ террористическая организация

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