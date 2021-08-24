Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Судя по их заявлениям о том, что они сформируют правительство в течение нескольких недель, у них нет никакого пошагового плана действий, подчеркнул эксперт.
«Красные кхмеры, к примеру, через три дня после захвата Пномпеня начали распределять людей на сельскохозяйственные работы. Они четко знали, что им нужно. Пока такой чёткости шагов у талибов я не вижу», — уточнил Рыбин.
Что касается идеологического противостояния с талибами, то вряд ли этому может противостоять идеология просвещённого консерватизма, так как сами талибы говорят о том, что они являются сторонниками исламских ценностей одновременно с сотрудничеством с иностранными инвесторами и компаниями, заключил собеседник издания.
* Запрещённая в РФ террористическая организация
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