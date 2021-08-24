«Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницу возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года"», — говорится в сообщении.
Также неизвестный оставил на постаменте отпечаток руки, вымазанной в краске.
Ступени и постамент пришлось отмывать сотрудникам клининговой службы. Представители «Киевавтодора» обратились в полицию для расследования инцидента.
Ранее СМИ сообщили о попытке самосожжения мужчины во время парада ко Дню независимости.