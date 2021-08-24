О том, что 87-летний Кравчук находится в реанимации стало известно в конце июля. Известно, что ухудшение здоровья произошло после операции на сердце. Позднее окружение первого президента Украины подтвердило, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Борется… Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним встал, — я убежден, что он его на лопатки положит, да и все», — сказал Ющенко.
Кравчук продолжает числится главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.