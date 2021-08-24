Бывший президент Виктор Ющенко рассказал, в каком сейчас состоянии пребывает первый глава независимой Украины Леонид Кравчук, который ранее оказался в реанимации. Его слова 24 августа приводит УНИАН

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«Борется… Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним встал, — я убежден, что он его на лопатки положит, да и все», — сказал Ющенко.

Кравчук продолжает числится главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.