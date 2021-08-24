На Украине после принятия законов об образовании и о государственном языке оказались ущемлены права всех граждан, не являющихся представителями «титульной нации», в связи с чем свои протесты уже выразили Россия, Венгрия, Польша, Румыния и Болгария
«Мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных меньшинств. Мы, к сожалению, видим, что Украина нарушает законы и положения различных соглашений», — подчеркнул Сийярто.
Он особо обратил внимание на то, что в Закарпатье, где компактно проживают более сотни тысяч представителей венгерской диаспоры, все чаще и чаще нарушается право венгерского нацменьшинства на обучение на родном языке.
Дипломат напомнил, что Будапешт неоднократно обращался к Киеву с просьбами и требованиями прекратить дискриминационную политику, однако необходимые меры не были приняты.
Сийярто выразил благодарность российской стороне за то, что «есть партнеры, с которыми мы можем обсудить эти вопросы и настаивать на нашей позиции».