Будапешт против нарушений прав национальных меньшинств украинскими властями, сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 24 августа

На Украине после принятия законов об образовании и о государственном языке оказались ущемлены права всех граждан, не являющихся представителями «титульной нации», в связи с чем свои протесты уже выразили Россия, Венгрия, Польша, Румыния и Болгария

«Мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных меньшинств. Мы, к сожалению, видим, что Украина нарушает законы и положения различных соглашений», — подчеркнул Сийярто.

Вышеградская группа: Венгрия идёт «не в ногу» © AP, Jakub Szymczuk/KPRP via AP

Дипломат напомнил, что Будапешт неоднократно обращался к Киеву с просьбами и требованиями прекратить дискриминационную политику, однако необходимые меры не были приняты.

Сийярто выразил благодарность российской стороне за то, что «есть партнеры, с которыми мы можем обсудить эти вопросы и настаивать на нашей позиции».