Председатель Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Сергей Козырь 23 августа на брифинге заявил, что не исключает сознательную диверсию при установке на городской площади флагштока, который рухнул незадолго до Дня независимости Украины. Его слова приводит Укринформ

«День удался»: губернатор Херсонской области ответил на критику после обрушения флагштока © apnews.com.ua

По предварительной версии, флагшток рухнул при установке из-за обрыва стропы.

«Как мне кажется, есть три причины, по которым могло это произойти. Первая — это нарушение техники безопасности… Вторая — это некачественный строп. Третья — возможно, это правоохранительные органы будут определять, — какая-то диверсия, потому что до этого флагшток поднимали пять раз… Строп этот работал», — сказал Козырь.

По его словам, по сравнению с другими областями, в Херсонской области процесс установки флагштока проходил «эталонно».

Козырь рассказал, что проект по установке флагштока реализовывался через Офис евроинтеграции, который заключил договор с подрядной организацией, разработавшей проект. Проект прошел экспертизу, затем компания-подрядчик заключила соглашение с компанией «Сталь Мир», которая в Киеве изготовила флагшток и затем занималась его монтажом.

Раздавленная иномарка принадлежит одному из чиновников ОГА, который курировал проект и сам нарушил при парковке технику безопасности, пояснил губернатор.

Нацполиция в Херсонской области изъяла все оборудование и документы, связанные с происшествием. На время расследования Козырь отстранил от выполнения обязанностей чиновников ОГА, которые занимались проектом установки флагштока.

Заведено уголовное дело по ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» и ст. 367 «Служебная халатность» Уголовного кодекса Украины.