Ранее, 20 августа, в Херсоне рухнул 70-метровый флагшток весом 30 тонн, который перед празднованием Дня независимости монтировали на площади у Херсонской областной универсальной научной библиотеки. Конструкция раздавила припаркованный поблизости «Лексус».
По предварительной версии, флагшток рухнул при установке из-за обрыва стропы.
«Как мне кажется, есть три причины, по которым могло это произойти. Первая — это нарушение техники безопасности… Вторая — это некачественный строп. Третья — возможно, это правоохранительные органы будут определять, — какая-то диверсия, потому что до этого флагшток поднимали пять раз… Строп этот работал», — сказал Козырь.
По его словам, по сравнению с другими областями, в Херсонской области процесс установки флагштока проходил «эталонно».
Козырь рассказал, что проект по установке флагштока реализовывался через Офис евроинтеграции, который заключил договор с подрядной организацией, разработавшей проект. Проект прошел экспертизу, затем компания-подрядчик заключила соглашение с компанией «Сталь Мир», которая в Киеве изготовила флагшток и затем занималась его монтажом.
Раздавленная иномарка принадлежит одному из чиновников ОГА, который курировал проект и сам нарушил при парковке технику безопасности, пояснил губернатор.
Нацполиция в Херсонской области изъяла все оборудование и документы, связанные с происшествием. На время расследования Козырь отстранил от выполнения обязанностей чиновников ОГА, которые занимались проектом установки флагштока.
Заведено уголовное дело по ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» и ст. 367 «Служебная халатность» Уголовного кодекса Украины.
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