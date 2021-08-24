Меморандум между Минобороны и одним из успешнейших авиаконцернов времён СССР был подписан ещё в декабре прошлого года.
«Что такое сильная страна? Это страна, которая не боится слова "впервые", а потому впервые за 30 лет "Антонов" построит для государства три самолета» — отметил глава государства.
Напомним, что за 2015-2020 годы «Антонов» подписал восемь меморандумов по поставке самолёта «Ан-178» местным и зарубежным заказчикам. Единственный самолёт за это время был выпущен в 2020 году.
Ранее председатель профсоюза работников «Антонова» Владимир Папиж заявлял о том, что предоплаты государством по заказу не предусмотрено. Финансирование заказа осуществит кредит «Укрэксимбанка».
После разрыва военно-технического сотрудничества Киева и Москвы в 2014-15 годах, «Антонов» оказался без российских заказов, рынка, денег и комплектующих.
Во времена СССР «Антонов» выпускал самолеты тысячами. Ан-24 — 1028 единиц, Ан-2 — 3320 машин, 1402 самолета Ан-26, 18 гигантских транспортников Ан-124 «Руслан».
С 2009 по 2019 год, при независимой Украине, завод выпустил всего 22 самолета. Причем с 2016 по 2020 годы «Антонов» не произвёл и не поставил заказчикам ни одного самолета.
Ранее бывший заместитель главного конструктора госпредприятия «Антонов» Анатолий Вовнянко так отзывался о состоянии авиаконцерна: «Руководство ГП «Антонов» прекрасно понимает, что они временщики, поэтому живут одним днем и руководствуются принципом «после нас хоть трава не расти».