Компания «Антонов» впервые за всю историю суверенной Украины построит три самолёта для государственных нужд. Об этом президент страны Владимир Зеленский сказал 24 августа на параде, посвящённом Дню независимости

Меморандум между Минобороны и одним из успешнейших авиаконцернов времён СССР был подписан ещё в декабре прошлого года.

«Что такое сильная страна? Это страна, которая не боится слова "впервые", а потому впервые за 30 лет "Антонов" построит для государства три самолета» — отметил глава государства.

«Антонов» тайно переносит производство самолетов в Канаду © РИА Новости, Роман Пилипей / Перейти в фотобанк

Ранее председатель профсоюза работников «Антонова» Владимир Папиж заявлял о том, что предоплаты государством по заказу не предусмотрено. Финансирование заказа осуществит кредит «Укрэксимбанка».

После разрыва военно-технического сотрудничества Киева и Москвы в 2014-15 годах, «Антонов» оказался без российских заказов, рынка, денег и комплектующих.

Во времена СССР «Антонов» выпускал самолеты тысячами. Ан-24 — 1028 единиц, Ан-2 — 3320 машин, 1402 самолета Ан-26, 18 гигантских транспортников Ан-124 «Руслан».

С 2009 по 2019 год, при независимой Украине, завод выпустил всего 22 самолета. Причем с 2016 по 2020 годы «Антонов» не произвёл и не поставил заказчикам ни одного самолета.

Ранее бывший заместитель главного конструктора госпредприятия «Антонов» Анатолий Вовнянко так отзывался о состоянии авиаконцерна: «Руководство ГП «Антонов» прекрасно понимает, что они временщики, поэтому живут одним днем и руководствуются принципом «после нас хоть трава не расти».